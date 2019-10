To Be Or Not To Bop

Area M Città Studi Sound 2019 propone un reading tratto dall’omonima autobiografia di Dizzy Gillespie con il fondamentale contributo del virtuoso della tromba Giovanni Falzone, qui arrangiatore e direttore di Area M Orchestra.

Tratto dall’autobiografia di Gillespie "To be or not to bop" edito da Minimum Fax e adattato per la scena da Paolo Bandini, Emilio Sioli e Mattia Sofo, con Giovanni Falzone (tromba) ed Area M Orchestra 9 elementi, diretta da Giovanni Falzone. Voce recitante: Corrado D’Elia

