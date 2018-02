Prezzo: EUR 0,99





itecxpress24 Torx 8 cacciavite a questo speciale cacciavite serve a risolvere le viti del u.a. Microsoft Xbox 360 Controllers. Nella punta del giravite bat-top si trova un piccolo foro, per aggirare il manipolazione della protezione del controller le viti Torx. È inoltre la punta magnetizzazione, consentendo viti attaccata e non cada. Il manico di questo giravite bat-top consente di lavorare comodamente e confortevole. Design compatto nuovo contenuto della confezione: 1 giravite torx TR8 (8,5 cm)Nuovo:, maneggevole giravite Torx di alta qualità

Adatto per: Wired e wireless Xbox 360 Controller e tutte le altre applicazioni che richiedono un Torx 8

Lunghezza: 8,5 cm | manico: 5,5 cm, diametro: 0.8 cm, colore: Nero

100% itecxpress24 Garanzia Soddisfatti O Rimborsati

Fissare auguriamo divertiti viti e manutenzione