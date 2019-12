“Io non ho un figlio per quanto io lo sogni, forse in questo momento è la cosa alla quale penso di più nella vita. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capire cosa possa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua”. Tiziano Ferro è tornato a parlare del desiderio di diventare papà, in una lunga intervista rilasciata a Sky Tg24, a poche ore dalla sua partecipazione alla semifinale di ‘X Factor’, in onda questa sera.

