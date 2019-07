E poi arriva la notizia che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Tiziano Ferro si è sposato (solo io non sapevo nemmeno che fosse fidanzato?). Sembra che il cantante di Non me lo so Spiegare ieri abbia sposato Victor, un 50enne di Los Angeles. La cerimonia è stata molto intima ed erano (ovviamente) presenti anche i genitori di Tiziano.

A lanciare la notizia in esclusiva è stato il sito Dagospia.

“flash! – ieri sera alle 18, in una villa di sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici, Tiziano Ferro si e’ sposato con victor, un cinquantenne di los angeles (dove il cantante si e’ trasferito) – alla cerimonia erano presenti anche i genitori di Tiziano – cena blindatissima.”