Tiziano Ferro ha apprezzato Barrio, il nuovo singolo di Mahmood: ecco la reaction su Instagram del cantautore di Latina.

Tiziano Ferro ha promosso a pieni voti Barrio, la nuova hit lanciata da Mahmood. Il cantautore di Latina ha utilizzato Instagram per esprimere il suo gradimento nei confronti della nuova canzone del vincitore di Sanremo 2019.

D’altronde, non è un segreto questa passione dell’artista i Buona (cattiva) sorte per la musica del giovane collega, già incensato in altre occasioni…

Tiziano Ferro ‘promuove’ Barrio, la nuova canzone di Mahmood

Ha aspettato l’uscita del video ufficiale, il 2 settembre 2019, per esprimere il proprio commento su Barrio, Tiziano Ferro. E le sue parole sono state inequivocabili: per l’artista di Latina, il nuovo pezzo di Mahmood è una ‘bomba‘.

Un commento in linea di continuità con quanto affermato dopo l’uscita di Calipso, il brano estivo firmato da Charlie Charles e Dardust con la partecipazione di Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Mahmood. A questo punto sembra evidente che il tandem Mahmood-Charles-Dardust sia di quelli che fa impazzire Tiziano. Che possa essere il primo piccolo passo verso una collaborazione?

Tiziano Ferro

Mahmood: i complimenti dei colleghi

Non solo Tiziano ha dimostrato di apprezzare il nuovo lavoro di Mahmood. Anche Sfera ha espresso il suo parere, definendo la canzone ‘una grande hit’, mentre Elodie si è lasciata andare a un eloquente ‘mamma mia’.

Messaggi di supporto sono poi arrivati da Marracash, Gué Pequeno, i Boomdabash, Noemi e naturalmente anche da Charlie Charles e Dardust. Ma in questo caso, forse, i complimenti sono leggermente di parte.

Insomma, il mondo della musica sembra adorare Mahmood che, dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo sfiorato all’Eurovision si sta godendo un successo straordinario e apparentemente privo di confini. Ma riuscirà Barrio ad andare oltre Soldi? L’impresa sembra impossibile. Ma le sfide sono il pane quotidiano dei grandi artisti.

Di seguito il video della nuova canzone di Mahmood: