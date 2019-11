Tiziano Ferro, Accetto miracoli: il cantautore di Latina presenta in conferenza stampa il suo nuovo lavoro discografico.

Tiziano Ferro è tornato in Italia per presentare il suo nuovo lavoro discografico, Accetto miracoli. Il primo album della sua carriera prodotto, per la gran parte, non da Michele Canova ma da Timbaland. Un disco maturo nei contenuti e nella ricerca musicale, che potrebbe aprire una nuova fase nella carriera dell’artista.

Perché Tiziano, mai come oggi, all’alba dei 40 anni e ormai uomo sposato da diversi mesi, sembra avere le idee chiare. Ecco le sue dichirazioni in conferenza stampa.

Tiziano Ferro presenta Accetto miracoli

“La parola miracolo io la leggo un po’ nell’accezione meno religiosa e mistica. Sono i cambiamenti nella vita, accogliere quello che accade, vivere la vita senza aspettative e soprattutto abbracciare le cose inaspettate, anche quando sembrano non bellissime, come un evento che scatenerà qualcosa di utile“. Così Tiziano in una conferenza stampa che ha fatto rumore soprattutto per il gossip, per una frecciatina lanciata dal cantautore di Latina a Fedez, reo di averlo ‘bullizzato’ in una canzone di tanti anni fa.

Ma di contenuti, come nel suo nuovo album, la conferenza ne ha avuti molti, e ben più interessanti. L’artista ha parlato di ciò che è stato ed è ancora oggi nella sua carriera: un cantante e scrittore pop, sempre attento alle cose vere e normali della vita.

“La musica pop, dai Beatles a Battisti in poi, per me è la musica che cambia il mondo“, ha spiegato Tiziano, “perché non ha bisogno di rispettare nessuna regola. Il rock, il metal, il rap, la classica ti limitano perché hanno degli stili e anche nel linguaggio, ma in questa sottospecie di genere musicale si è ancora più liberi di fare ciò che vuoi e dirlo come lo vuoi dire“.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, Fedez e la nuova vita in California

Come già accennato, Ferro si è lasciato andare a una piccola polemica a distanza con Fedez. Il rapper è stato chiamato in ballo quando Tiziano ha parlato del bullismo subito per la sua omosessualità, anche nel mondo della musica. Tre quelli che lo hanno attaccato c’è stato anche un giovane Fedez, in una canzone di dieci anni fa. Il rapper milanese ha però tenuto a scusarsi quasi in diretta attraverso Instagram.

Nel corso della sua conferenza stampa ha però potuto parlare anche della sua nuova vita da sposo in California (ma con il cuore ancora in Italia): “Raccontare la verità è la missione della mia vita, la verità ci rende liberi ed è molto più facile della bugia. Il mio matrimonio è successo e non me lo sono dovuto inventare, parlarne per quello che era è stato quasi organico, normale“.

Di seguito il video di Accetto miracoli:

La ‘benedizione’ a Ultimo

Nel corso della conferenza un lungo passaggio è stato dedicato anche a Ultimo, un giovane cantautore capace in pochi mesi di arrivare a risultati straordinari.

“Spesso si firmano solo artisti di un certo genere“, ha spiegato Tiziano, “attenzione, io adoro la trap e mi diverte molto il reggaeton, ma non sono gli unici generi che esistono […]. Poi arriva un ragazzino di venti anni dalla provincia di Roma e prende tutto“.

E il perché di questo successo per Ferro è chiarissimo. Ultimo è un ragazzo che scrive e canta cose sincere, e lo fa “alla vecchia“. “Per me Ultimo è stata la più bella notizia di quest’anno perché sento che gioca per la mia squadra, gliel’ho anche detto“, ha concluso Tiziano, che, forse, a meno di quarant’anni ha già trovato il suo ‘erede’.