Tiziano Ferro, In mezzo a questo inverno: il video del terzo singolo del cantautore di Latina estratto da Accetto miracoli.

A pochi giorni dall’uscita dell’album Accetto miracoli, Tiziano Ferro ha pubblicato il video del terzo singolo, la dolce ballata In mezzo a questo inverno.

Guardiamo insieme questa clip che ha per protagonista un emozionatissimo Tiziano.

Tiziano Ferro, In mezzo a questo inverno: il video

Girato da Sebastiano Tomada e Tommaso Cardile a Los Angeles, il video vede Tiziano cantare all’interno di una casa semivuota, ma riempita dal comparire di oggetti che destano nell’artista numerosi ricordi.

Come dichiarato in sede di presentazione dal cantautore di Latina, si tratta della sua canzone preferita, in quanto ispirata all’amata nonna Margherita. Ascoltiamo insieme In mezzo a questo inverno:

Tiziano Ferro: le date del tour negli stadi

Come tutti gli altri singoli, anche In mezzo a questo inverno farà parte della scaletta del nuovo tour di Tiziano Ferro, visto che l’artista ha dichiarato di voler presentare solo le canzoni più famose del suo repertorio, tra cui con tutta probabilità Sere Nere, L’amore è una cosa semplice, Lento/Veloce e ovviamente quelle tratte dall’album Accetto miracoli.



Tiziano Ferro

Andiamo a rinfrescarci la memoria: ecco il calendario completo delle date del tour negli stadi TZN2020.

30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine)

5 giugno allo Stadio San Siro di Milano

6 giugno allo Stadio San Siro di Milano

11 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

14 giugno allo Stadio Euganeo di Padova

17 giugno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

20 giugno allo Stadio del Conero di Ancona

24 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli

3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari

7 luglio allo Stadio Braglia di Modena

11 luglio alla Fiera di Cagliari

15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma