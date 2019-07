Tiziano Ferro, In mezzo a questo inverno: il nuovo singolo del cantautore di Latina tratto dall’album Accetto miracoli.

Tiziano Ferro è uno degli assoluti protagonisti di quest’estate del 2019. Non solo perché si tratta della stagione che precede l’uscita del suo nuovo album, Accetto miracoli, prevista per il 22 novembre. Ma anche e soprattutto per aver preso la bella abitudine di parlare con i fan attraverso delle dirette Instagram.

In una delle ultime, l’artista ha tra l’altro anticipato il titolo di quello che dovrebbe essere il secondo singolo di questo suo nuovo lavoro. Ecco di quale canzone si tratta.

Tiziano Ferro, In mezzo a questo inverno: il nuovo singolo

A quanto pare il secondo singolo sarà In mezzo a questo inverno e la sua uscita è prevista per dopo l’estate. Anche questo pezzo, come gli altri del disco, sono stati rivelati da Tiziano negli scorsi mesi sui social con un’anticipazione del testo: “Minimizzo tanto non mi senti, sempre secondo, il primo dei perdenti“.

Autori del testo del brano sono lo stesso Ferro, Fabio De Martino e Francesco Gramegna, mentre gli autori delle musiche Ferro, De Martino e Massimiliano Pelan.

Di seguito il post che ha presentato il nuovo brano:

Accetto miracoli, il nuovo album del cantautore

Accetto miracoli è l’attesissimo settimo album del cantautore di Latina è il primo che vede alla produzione un grande nome internazionale: Timbaland. E la presenza del noto producer si sente. Buona (cattiva) sorte, il primo singolo che non ha convinto tutti, ha infatti un sound elettronico e americano che mira a far entrare Tiziano in un mondo urban ben distante dal pop melodico di casanostra.

Ecco la tracklist integrale di Accetto Miracoli:

1 – Accetto miracoli

2 – Vai ad amarti

3 – Amici per errore

4 – Seconda pelle

5 – Balla per me

6 – In mezzo a questo inverno

7 – Come farebbe un uomo

8 – Un uomo pop

9 – Il destino di chi visse per amare

10 – Casa a Natale

11 – Le tre parole sono due

12 – Buona (cattiva) sorte