Tiziano Ferro in diretta Instagram con Condola Rashad, star di Billions: l’annuncio del cantautore che anticipa una nuova collaborazione.

Tiziano Ferro sarà protagonista di un’altra diretta Instagram. L’amato cantautore di Latina ha annunciato attraverso un post sui social la sua prossima diretta, in compagnia di una grande star internazionale.

Di chi si tratta? Della sua amica Condola Rashad, star di Billions e figlia di Claire de I Robinson. Un’attrice che sta per debuttare anche nel mondo della musica e che, stando alle anticipazioni di Tiziano, lo ha coinvolto nei suoi prossimi progetti.

Tiziano Ferro ind iretta Instagram con Condola Rashad

Sta per arrivare un nuovo appuntamento imperdibile per i fan di Tiziano Ferro. L’artista sarà protagonista di una nuova diretta Instagram, stavolta con Condola Rashad, sabato 4 aprile alle ore 18 italiane.

Nel suo post Tiziano ha presentato Dola ai fan italiani, che magari non sono riusciti a riconoscerla subito: “Un’amica e una persona stupenda. Star di Billions, autrice raffinata pronta a lanciare un progetto musicale (…nel quale ci sarà anche un po’ di me), tutti voi ricorderete sicuramente con affetto sua mamma – sullo schermo la mitica Claire Robinson – ma soprattutto innamorata dell’italia come nessuno“.

Questo il suo post:

Tiziano Ferro fa compagnia ai fan

In questi giorni di quarantena per il Coronavirus, che ha paralizzato il mondo intero, Los Angeles compresa, Tiziano si sta impegnando per far compagnia ai fan il più possibile.

Non solo ha preso parte al grande evento Musica che unisce andato in onda su Rai 1 il 31 marzo, ma ha già creato una diretta di grande successo con Laura Pausini, mentre negli ultimi giorni ha preso ‘lezioni di fitness’ dalla sua grande amica Elisabetta Canalis. Il tutto mentre attende di poter dare informazioni concrete ai fan per quanto riguarda il suo prossimo tour estivo.