Tiziano Ferro, il raduno con i fan: ecco la data e tutti i dettagli sull’appuntamento dedicato ai possessori della tessera del fanclub ufficiale.

Come promesso, Tiziano Ferro ha annunciato un raduno con i fan del fanclub ufficiale alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo album, Accetto miracoli.

Per farlo, l’artista di Latina ha utilizzato un post sui social network, specificando data, ora e luogo dell’evento più atteso da tutti i possessori della tessera del fanclub.

Tiziano Ferro, raduno con i fan: data e luogo

L’incontro tra l’artista di L’amore è una cosa semplice e i suoi fan è in programma giovedì 21 novembre alle ore 14 in una location importante, il Fabrique di Milano.

Nel suo post, Tiziano ha sottolineato che il raduno è riservato solo ai possessori della tessera del fanclub. Il giorno dopo, uscirà l’attesissimo album Accetto miracoli, il nuovo album del cantautore di Latina, con all’interno anche un featuring con Jovanotti.

Di seguito l’annuncio pubblicato su Instagram:

Tiziano Ferro: Acepto Milagros in vetta alla classifica spagnola

Poco prima dell’annuncio dell’incontro con i fan, Tiziano Ferro ha festeggiato con tutti i suoi follower il risultato eccezionale ottenuto dalla versione spagnola del suo ultimo singolo, Accetto miracoli, ovvero Acepto Milagros con la popstar spagnola Ana Guerra.

In Spagna Tiziano è riuscito a mettersi davanti a super hit come Dance Monkey dell’australiana Tones and I (che sta dominando in Italia) ma anche a Orphans dei Coldplay, il primo singolo estratto dall’album della band di Chris Martin in arrivo, tra l’altro, proprio il 22 novembre, data della pubblicazione anche del disco di Tiziano.