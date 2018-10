Al via le registrazioni per il nuovo album di Tiziano Ferro, in uscita nel 2019. Lo ha annunciato il cantante su Instagram.

Pausa di riflessione finita per Tiziano Ferro. A due anni dall’uscita dell’ultimo disco, il cantautore di Latina ha annunciato di aver iniziato le registrazioni per il nuovo album, in uscita nel 2019. Terminate le fortunate collaborazioni dell’ultimo periodo, tra cui quella con Giorgia per un brano del nuovo album Pop Heart, il cantante può dunque tornare a dedicarsi alle proprie produzioni, con un rinnovato entusiasmo e il solito sorriso contagioso.

Nuovo album su Tiziano Ferro: l’annuncio su Instagram

Per dare l’annuncio dell’inizio delle registrazioni, l’artista ha utilizzato i propri canali social, postando una foto in studio con poche parole a corredo: “Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo“.

Per poter godere del nuovo lavoro bisognerà comunque aspettare ancora un po’. Il disco infatti non vedrà la luce prima dell’autunno 2019. Ad ogni modo è un ritorno molto atteso quello di Tiziano Ferro, soprattutto per un motivo: per la prima volta a produrlo non sarà lo storico producer Michele Canova, ma un nome del tutto diverso. Ecco di chi si tratta…

Tiziano Ferro, nuovo album nel 2019: ecco chi lo produrrà

Il produttore del nuovo album del cantautore di Latina stavolta sarà Timbaland, celebre rapper e soprattutto producer statunitense, con in passato collaborazioni di successo con grandi artisti come Jay-Z, Beyoncé, Missy Elliott, Justin Timberlake, Madonna, Nelly Furtado, Usher, Snoop Dogg, Lenny Kravitz e tanti altri ancora. Insomma, un nome di rilievo internazionale che potrebbe rendere ancora più black e r’n’b il nuovo disco di Tiziano, magari ricalcando lo stile già toccato in alcuni brani precedenti della sua discografia come ad esempio Il vento.

