Tiziano Ferro – ospite da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa – ha fatto un bellissimo monologo contro l’odio e gli odiatori, sottolineando come le parole abbiano un peso.

“Le parole hanno un peso ma non lo ricordiamo ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso: ne ribadisco la pericolosità ed è necessario essere consapevoli quando si scagliano contro un adolescente troppo facile per poter decidere o scegliere. Grasso, putta*a, nano, disadattato, froc*o, criminale, neg*o, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, tro*a, fallito, anoressica, cornuto, frigida, anoressica, mongoloide. Le parole hanno un peso, nella vita e negli schermi. E smettiamola di difenderci tirando in ballo ironia e sarcasmo, quelle sono arti delle quali dobbiamo imparare il mestiere. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo e certe ferite resistono nel tempo. L’apologia dell’odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l’odio non c’è. Quindi bulli e odiatori italiani siete liberi. Io nel frattempo aspetto tempi migliori, nei quali le parole avranno un peso”.