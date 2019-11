Oggi è uscito il nuovo album di Tiziano Ferro dal titolo Accetto Miracoli e nelle dediche finali una è riservata a Victor Allen, l’uomo che ha sposato questa estate con un duplice matrimonio a Los Angeles e Sabaudia.

“A Victor, che migliora la vita di chi sta al tuo fianco. Per l’uomo generoso che sei. Perché mi hai fatto tornare bambino per un attimo. Per avermi ricordato cosa significa essere felice, per la vita così com’è. Grazie”.

Eccolo:

Intervistato da Vanity Fair in occasione del matrimonio, Tiziano Ferro disse:

“Io penso che il matrimonio sia una cosa sconvolgente per la vita di una persona. Anche se è soltanto un titolo. Sarà sconvolgente, ma per Victor faccio un’eccezione. Perché ho deciso di sposarmi? Io ho voluto farlo perché vivo in un mondo nel quale ci si dimentica delle cose importanti. Ci si dimentica della felicità. Ci si dimentica del fatto che abbiamo tante cose belle per le mani. Victor entra a far parte della mia famiglia, è diverso da quello che c’è stato fino ad ora. Una storia mentre nasce e cresce è una cosa molto fragile e va protetta. Quando una persona entra a far parte della tua famiglia è un’altra verità e va raccontata e sento il bisogno di raccontare al mondo che adesso anche questa persona c’è e che mi ha migliorato come essere umano.”