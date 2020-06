Tiziano Ferro nelle sue interviste non ha mai nascosto il suo grande desiderio di avere un figlio. Il cantante era pronto a diventare padre anche senza un compagno e lo dichiarò anni fa a Vanity Fair.

“Se voglio diventare padre anche senza un fidanzato? Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno”.

La persona con cui condividere la paternità è arrivata, Tizianone è sposato con Victor Allen e in una recente intervista rilasciata a La Repubblica il cantante di Accetto Miracoli ha rivelato che presto la loro famiglia si potrebbe allargare. In realtà non è una grossa sorpresa, visto che Ferro ha detto più volte che aveva fissato a 40 anni il limite per diventare padre.

“In questo momento Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni. Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione.”

In bocca al lupo a questa splendida coppia.

#TizianoFerro sulla copertina di #VanityFairItalia: «Voglio un figlio» pic.twitter.com/1UjewCanA0 — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) December 20, 2016