Tiziano Ferro e Jovanotti, Balla per me: il nuovo singolo del cantautore di Latina tratto dall’album Accetto miracoli.

Tiziano Ferro si proietta verso l’estate 2020 e annuncia il nuovo singolo, Balla per me. L’artista di Latina, che avrebbe dovuto in questi giorni vivere il tour dei suoi 40 anni, ha dovuto rimandare gli appuntamenti dal vivo al prossimo anno per colpa del Coronavirus.

Questo non vuol dire che bisogna però arrendersi e rinunciare del tutto alla stagione estiva. Arriva così l’annuncio del nuovo singolo, un brano molto importante e apprezzato del suo ultimo album: Balla per me, in collaborazione con Jovanotti.

Tiziano Ferro: Balla per me con Jovanotti

“Balla per me con Jovanotti, nuovo singolo! In radio dal 5 giugno, e il video… presto“, ha annunciato Tiziano sui suoi account social, scatenando l’entusiasmo di tutti i suoi fan.

Dopo Buona (cattiva) sorte, Accetto miracoli, In mezzo a questo inverno e Amici per errore, l’artista presenta dunque il suo quinto singolo tratto dal suo ultimo e apprezzato album. Un brano che ci farà ballare per tutta l’estate. Ecco il post:

Tiziano Ferro in concerto nel 2021

Il cantautore di Latina avrebbe dovuto iniziare il 30 maggio il suo tour a Lignano Sabbiadoro, per far tappa poi in tante importanti città italiane, come Milano, Firenze, Napoli e Roma. A causa del Coronavirus però sono stati rinviati tutti gli appuntamenti dal vivo del cantautore.

Per poterlo vedere in concerto dovremo dunque aspettare il 2021. Non sono ancora state rese note le nuove date ufficiali. Nei prossimi giorni verrà però reso noto il nuovo calendario. Per ora sappiamo che i biglietti acquistati per i concerti del 2020 rimarranno validi anche per le rispettive date del prossimo anno.

Non resta che aspettare ancora qualche settimana e finalmente potremo cominciare il nuovo countdown per il tour di Tiziano.