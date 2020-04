Tiziano Ferro ha aggiornato i fan circa la possibilità che il tuor 2020 possa venire cancellato: ecco le dichiarazioni del cantautore.

Il 31 marzo è andata in onda una lunga ed emozionante maratona musicale, che ha unito tanti artisti virtualmente, attraverso dei contributi registrati nelle proprie abitazioni. Tra questi anche Tiziano Ferro che, oltre a deliziare i fan con la sua voce, ha anche dato un importante aggiornamento sul suo tour 2020.

Il cantautore di Latina dovrebbe infatti essere atteso da un lungo tour negli stadi tra giugno e luglio, per festeggiare i propri 40 anni. Ma attualmente la situazione Coronavirus lascia più di un dubbio sul possibile svolgimento di eventi che prevederebbero l’assembramento di decine di migliaia di persone.

Tiziano Ferro parla del tour 2020

“Tutti mi chiedete cosa accadrà coi concerti, quest’estate“, ha spiegato Tiziano nel corso del programma Musica che unisce, “ovviamente non lo sappiamo“.

C’è un grande punto interrogativo sul tour, che per ora non è stato però cancellato: “Non ci sono certezze, stiamo aspettando ancora notizie, ma io spero davvero che l’estate del 2020 ci veda rinascere. Aspettiamo insieme: io sto provando, scrivendo la scaletta. Siamo positivi, nella speranza che il resto di questo 2020 ci veda rifiorire“.

Per il momento l’unica cosa che si possa fare, aggiunge Tiziano, è lasciare lavorare i medici e coloro che stanno cercando di contenere e combattere il virus. Per questo dobbiamo rimanere in casa, per il loro lavoro e per la nostra salvezza.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro in tour nel 2020?

L’artista di Latina, che nel corso del programma del 31 marzo ha interpretato Amici per errore, Incanto e la cover di Almeno tu nell’universo, dovrebbe essere impegnato durante un’estate in un tour negli stadi.

La partenza è prevista per il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine), per poi passare a Milano, Torino, Napoli, Roma e altre città ancora.

Di seguito un post di Tiziano riguardante il programma Musica che unisce: