Tiziano Ferro, concerti rinviati: l’annuncio ufficiale del cantautore dopo il nuovo decreto del governo.

Dopo un paio di mesi di polemiche e annunci a metà, è arrivata l’ufficialità: il tour di Tiziano Ferro è rinviato dal 2020 al 2021. Lo ha subito confermato sui suoi account social il cantautore di Latina, che al momento non è però in grado di stabilire quali saranno le nuove date.

Un messaggio pubblicato sui social e corredato anche da un ringraziamento personale al Governo, che fino a pochi giorni fa era stato ‘criticato’ dallo stesso Tiziano per la mancanza di chiarezza nella questione concerti.

Tiziano Ferro: concerti rinviati al 2021

Il nuovo decreto vieta assembramenti fino al 31 luglio 2020, e permette concerti in Italia dalla metà di giugno, ma solo con determinati criteri (1000 spettatori all’aperto, 200 al chiuso).

Condizioni che non permettono di realizzare alcun tour di grande livello, compreso quello di Tiziano Ferro, che è stato quindi spostato al 2021.

Per quanto riguarda il 2021, il cantautore ha confermato che le città coinvolte saranno le stesse che avrebbe dovuto visitare quest’anno, ma le date sono ancora da definire. Per quanto riguarda i biglietti, resteranno validi anche per i prossimi appuntamenti.



Tiziano Ferro: sui social l’annuncio del rinvio dei concerti

Sui social il cantautore ha scritto, dopo aver annunciato lo spostamento del tour: “Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo. Grazie per la pazienza, che è stata anche la nostra. Pensiamo a ripartire. E per chi vorrà… io continuerò a farvi compagnia qui!“.

Ricordiamo che il tour di quest’anno avrebbe dovuto raggiungere Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli, Messina, Bari, Modena, Cagliari e Roma.

