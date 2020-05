Tiziano Ferro intervista Lady Gaga in occasione dell’uscita di Chromatica: ecco dove e quando ascoltare la chiacchierata tra i due artisti.

Tiziano Ferro intervista Lady Gaga. Il cantautore di Latina ha vestito per un giorno i panni del cronista e ha chiacchierato faccia a faccia con la popstar italoamericana in occasione dell’uscita di Chromatica, il suo sesto album.

Un contributo molto intrigante che ha messo a confronto i due artisti su tanti temi di differente natura: dalla musica a Dio, dalla sofferenza al rapporto con l’Italia. Ecco dove poter ascoltare (o leggere) le parole di Lady Gaga ai microfoni di… Tiziano!

Tiziano Ferro intervista Lady Gaga

Il cantautore di Latina è stato scelto per presentare all’Italia il sesto album di miss Germanotta, arrivato a quattro anni di distanza da Joanne e a due dalla soundtrack di A Star Is Born.

Le immagini di questo incontro saranno trasmesse in esclusiva da RTL 102.5 mercoledì 3 giugno alle 15, mentre per la carta stampata l’intervista sarà condivisa da Vanity Fair Italia sempre il 3 giugno, con anticipazioni in radio e sui social del magazine dal 29 maggio fino al 2 giugno.



Lady Gaga e Tiziano Ferro

Lady Gaga si racconta ai microfoni di Tiziano Ferro

Tanti i temi sviscerati nel corso della chiacchierata tra uno dei cantautori italiani più amati al mondo e una delle regine del pop del Ventunesimo secolo. Si passerà dalla musica alla religione, dalla sofferenza in generale al rapporto con l’Italia, diventato ancora più forte in questo periodo di emergenza sanitaria.

L’intervista è stata registrata a Los Angeles poco prima del lockdown che ha costretto tutti, anche negli Stati Uniti, a rimanere in casa per evitare il diffondersi del Coronavirus.

Spiega l’artista di Latina: “Prima che iniziasse la quarantena ho avuto la possibilità di incontrare Lady Gaga, e finalmente posso mostrarvi cosa è successo durante la nostra bellissima chiacchierata. Una donna meravigliosa che ha l’Italia nel sangue e nel cuore e che mi ha fatto sorridere e riflettere. Come spero succederà anche a voi quando leggerete, vedrete e ascolterete questa intervista“.

