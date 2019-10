Tiziano Ferro con Ana Guerra in Acepto Milagros, la versione spagnola del suo ultimo singolo, Accetto miracoli.

Tiziano Ferro ha svelato l’identità della cantante con cui ha duettato nella versione spagnola di Accetto miracoli: si tratta della cantante spagnola Ana Guerra, una star internazionale molto amata nei paesi di lingua ispanica, come d’altronde lo stesso Tiziano.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova versione della title track del nuovo album del cantautore di Latina.

Tiziano Ferro con Ana Guerra in Acepto Milagros

Acepto Milagros è disponibile dal 18 ottobre. Già negli scorsi giorni Tiziano aveva anticipato che, al contrario della versione italiana, quella spagnola avrebbe avuto un duetto con una grande artista internazionale. Alla fine ha rivelato l’identità della misteriosa partner, facendo impazzire di gioia i suoi fan di lingua spagnola.

In attesa di poter ascoltare questa nuova versione del brano, ci ascoltiamo quella in italiano, Accetto miracoli:

Chi è Ana Guerra, la cantante che duetta con Tiziano Ferro

Ana Alicia Guerra Morales è una giovane interprete spagnola classe 1994. Affacciatasi in televisione nel 2002, all’interno del programma Menudas Estrellas, ha poi preso parte al talent show musicale Veo Veo.

Per arrivare al successo ha però dovuto lanciarsi nell’avventura di Operacion Triunfo nel 2017, trasmissione dedicata ad aspiranti cantanti che qualche anno fa andava in onda anche in Italia.

Da quel programma è riuscita a emergere, diventando famosa in Spagna e non solo, tanto da arrivare alle orecchie dello stesso Tiziano che l’ha voluta al suo fianco.