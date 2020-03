Tiziano Ferro ha cantato su Instagram I migliori anni della nostra vita di Renato Zero: ecco il video della sua performance.

Continua a far compagnia ai propri fan Tiziano Ferro attraverso i social. Nella giornata del 25 marzo l’artista di Latina si è divertito a cantare, rigorosamente in pigiama, uno dei grandi classici di Renato Zero: I migliori anni della nostra vita.

Un video divertente, simpatico ed emozionante, che è stato accompagnato da una riflessione agrodolce dell’artista: “Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato“.

Tiziano Ferro canta Renato Zero su Instagram

Nel pieno della clausura forzata a causa della pandemia da Coronavirus, Tiziano ha deciso di fare del suo meglio per allietare le giornate dei tanti fan costretti a stare a casa in questi giorni.

Così, dopo aver regalato qualche giorno fa una diretta molto divertente con Laura Pausini, stavolta ha voluto emozionare tutti con una sua versione de I migliori anni della nostra vita, uno dei brani più amati di Renato Zero, cantautore tra i più apprezzati dallo stesso artista di Latina.



Tiziano Ferro

Il video di Tiziano Ferro che canta I migliori anni della nostra vita

“Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato. ‘Stringimi forte che nessuna notte è infinita’“, ha scritto Tiziano accompagnando la pubblicazione del video, girato con addosso una felpa con Hello Kitty e Keith Haring.

Una performance apprezzatissima dai fan, anche da quelli famosi. Paola Iezzi ha ad esempio commentato con un cuore, mentre Elena Sofia Ricci ha ringraziato Ferro e gli ha detto che dedicherà questa sua grane performance alla figlia Emma, visto che il 25 marzo era il giorno del suo compleanno.

Di seguito il video della performance live di Tiziano: