Tiziano Ferro si è esibito in un karaoke bar ad Albufeira Beach in Portogallo e nessuno dei presenti l’ha riconosciuto (evidentemente non c’erano italiani e sudamericani).

Il cantante l’ha presa bene ed ha ironizzato:

“Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio!”

Ok non riconoscere Tiziano, ma nemmeno una standing ovation per questa esibizione?!



Ma voi immaginate quelli dietro che tipo saranno ‘Ah però bravo questo ragazzo’ Quando in realtà si parla di TIZIANO FERRO NAZIONALE DI SERE NERE CHE NON C’È TEMPO, NON C’È SO SPAZIO E MAI NESSUNO CAPIRÀ E INFATTI VOI CHE NE SAPETE Amore mio torna ci manchi. pic.twitter.com/TnrMwWlXIg — Sara.🌹 (@tizianosmile1) 4 settembre 2018

Tiziano Ferro in questo momento: pic.twitter.com/Ayj4alHHst — Non ho che te ||-4 (@maaciseituamore) 5 settembre 2018