Tiziano Ferro si è esibito durante una serata karaoke in Portogallo, ma nessuno lo ha riconosciuto. Ecco il video della sua performance!

Sicuramente in Italia non sarebbe mai potuto succedere che nessuno riconoscesse Tiziano Ferro a un karaoke. Tuttavia, quella che per noi è una voce inconfondibile non ha fatto lo stesso effetto in Portogallo, dove il cantante si è esibito durante una serata karaoke cantando un pezzo di John Legend. E nessuno dei presenti lo ha riconosciuto!

Tiziano Ferro al karaoke: nessuno lo riconosce

Insomma, puoi essere uno dei cantanti più famosi in Italia, conosciuto in tutto il mondo per la tua voce e per le tue incredibili doti di compositore, e avere una faccia più che nota al pubblico. Ma se ti troverai in Portogallo, a un karaoke, a cantare davanti a una folla una cover di John Legend, tutto questo non basterà a farti riconoscere.

Sembra una barzelletta, ma è quello che è successo a Tiziano Ferro, che ha postato un video della serata ironizzando sulla situazione surreale: «Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio». Nella clip, ripresa probabilmente da un suo amico, si vede proprio Tiziano mentre canta e… tutto il locale non lo considera nemmeno! Ecco il video:

Quando esce il nuovo album di Tiziano Ferro?

Ma se in Portogallo non sembrano molti a curarsi di Tiziano, qui in Italia invece non vediamo l’ora che l’artista ci regali un seguito del suo grande successo Il mestiere della vita. E le buone notizie, fortunamente, arriveranno. Già, perché il cantante di Latina si è già messo al lavoro su nuove canzoni, e tramite il suo profilo Instagram ha anche rilasciato alcuni indizi…

In una foto, infatti, Tiziano ha scritto «Questa foto mi fa pensare a uno dei singoli del prossimo disco: ‘XX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX». Un rebus difficile da decifrare, ma chissà che nei prossimi giorni il cantante non regali ai suoi fan qualche altro dettaglio. Chi lo sa, magari una data di uscita del suo nuovo disco potrebbe regalargli l’affetto che gli è mancato in Portogallo!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tizianoferroofficial/