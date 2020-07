Tiziano Ferro, Accetto miracoli: il video del duetto del cantautore di Latina con Tosca per Officine Pasolini.

Tiziano Ferro e Tosca hanno regalato a tutti i loro fan un duetto incredibile. Intervenuto in una diretta streaming di Officina Pasolini con Tosca e Gino Castaldo, l’artista ha avuto l’onore di condividere una sua canzone con una delle interpreti più talentuose d’Italia.

Dopo una breve intervista, tra progetti futuri e quel tour negli stadi spostato al 2021, il cantautore di Latina ha emozionato i fan cantando una versione da brividi di Accetto miracoli.

Tiziano Ferro con Tosca: il video di Accetto miracoli

Tiziano e Tosca si sono ritrovati in una diretta per Officine Pasolini, e nell’occasione hanno duettato sulle note di Accetto miracoli, title track dell’ultimo album di Ferro.

Tiziano Ferro

La cantante romana ha ammesso di aver ascoltato molto l’ultimo lavoro di Tiziano durante il lockdown, e di essere rimasta affascinata dalla versione in spagnolo in duetto con la giovane Ana Guerra. E da qui è nato il desiderio di provare a cantare anche lei in coppia con Ferro.

Tiziano Ferro con Tosca

“Ma quant’è bella sta canzone, Tiziano“, ha dichiarato Tosca parlando di Accetto miracoli. In tutta risposta, l’artista di Latina ha dichiarato: “Ti ringrazio, ma se non la canti come la canti tu non arriva“.

Il cantautore ha quindi rivelato che non avrebbe nemmeno voluto lanciare Accetto miracoli come singolo. Si tratta di un brano cui tiene molto, che lo emoziona dall’inizio alla fine. E anche per questo motivo avere la possibilità di condividerla con un’artista del calibro di Tosca, fresca trionfatrice alle Targhe Tenco 2020, è un qualcosa di straordinario e incredibile, una sorta di premio alla carriera per Tiziano.

Di seguito il video del duetto tra l’artista di Latina e la collega romana: