Tiziano Ferro sui social ha postato un’auto intervista in cui ha regalato ai fan qualche anticipazione su cosa farà a Sanremo 2020.

Tiziano Ferro sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020, e questo è stato confermato già da diverse settimane. Il cantautore di Latina sarà ospite in tutte e cinque le serate della kermesse, e anche questo lo sappiamo. Ma quale sarà realmente il suo ruolo?

A provato ad anticiparlo ai propri fan lo stesso Ferro in un’auto-intervista doppia pubblicata sui suoi canali social. Ecco le sue rivelazioni che hanno scatenato l’entusiasmo dei suoi follower.

Tiziano Ferro a Sanremo 2020

La cosa sicura è che Tiziano canterà alcuni dei suoi successi. E stavolta il cantautore non si nasconde dietro una falsa modestia: “Posso dire che sono dei successi perché ho 40 anni e posso permettermi di dire ‘successi‘”.

Ma ovviamente non sarà una partecipazione autoreferenziale la sua. Essendo il 70esimo Festival, ci saranno tanti omaggi da fare ai grandi del passato. E qualche nome lo svela proprio Ferro: “Sicuramente non può mancare Mia Martini. Niente come lei che guardva la galleria dell’Ariston mentre ci gridava addosso Almeno tu nell’universo. E noi tutti le credevamo“.

Ma ci sarà spazio anche per Domenico Modugno, perché un giorno Ferro ha visto il suo nome inciso su una stella di marmo sul pavimento del museo dei Grammy a Los Angeles, e in quel momento si è sentito emozionato e orgoglioso.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e il documentario su Amazon

Come già sappiamo, l’artista duetterà poi con Massimo Ranieri, con tutta probabilità sulla sua splendida Perdere l’amore.

Ma ci sarà anche l’opportunità per un po’ di autopromozione. L’artista di Latina dovrebbe infatti presentare anche il documentario di Amazon Prime Video in arrivo a giugno e dedicato alla sua vita. “Un’opera che mi racconta, alla luce dei 40 anni quasi compiuti“, spiega Ferro, “e che nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più su di me rispetto a quello che tutti sanno già“.

Di seguito la particolare intervista di Tiziano: