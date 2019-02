Tiziano Ferro ha ufficializzato il titolo del nuovo album: si chiamerà Accetto miracoli.

Nel giorno del suo compleanno, Tiziano Ferro ha finalmente rivelato il titolo del suo nuovo album. Dopo aver giocato con i propri fan e follower, invitandoli a indovinare il nome del disco attraverso una serie di indizi, il 21 febbraio l’artista ha deciso di vuotare il sacco: la sua settima fatica discografica s’intitolerà Accetto miracoli.

Ecco tutte le informazioni su questo nuovo attesissimo lavoro del cantante di Incanto.

Tiziano Ferro, Accetto miracoli: la data di uscita

Già da diverso tempo il cantautore di Latina aveva ufficializzato la data di uscita dell’album, ovvero il 22 novembre 2019. Manca ancora molto, e della tracklist non si conosce alcun dettaglio. L’attesa è però spasmodica, e Tiziano sa come alimentarla ancora di più.

Aspettiamoci quindi nei prossimi giorni o settimane qualche indizio anche sulle canzoni che comporranno l’album.

Di seguito il video con cui Tiziano Ferro ha ufficializzato su Instagram il nome del disco:

Tiziano Ferro, Accetto miracoli: il nuovo album con Timbaland

Al di fuori della cerchia dei suoi fan più affezionati, l’attesa per questo settimo lavoro di Tiziano Ferro è comunque molto alta. Il motivo? Per la prima volta l’artista non verrà prodotto dal suo padre putativo in musica, Michele Canova, ma da un grande producer e artista internazionale: Timbaland.

Che dunque Accetto miracoli possa essere la svolta definitivamente black del cantautore di Sere nere? In verità è difficile pensare a un abbandono definitivo delle sonorità pop che lo hanno contraddistinto in passato.

Ma sappiamo quanto l’R&B e la scena urban in generale abbiano avuto una grande influenza negli ultimi anni su Ferro. Non a caso, durante il recente Festival di Sanremo 2019 aveva manisfestato apprezzamento per Rose viola di Ghemon. Che sia quella la via su cui si sta incamminando? Ancora qualche mese e lo scopriremo!