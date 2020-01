Tivoli, due ragazzi morti nello scontro tra auto e un bus Cotral

Tragedia questa mattina poco dopo le 5 in via Tiburtina 330 a Tivoli, dove si sono scontrati un bus Cotral che serviva la linea Palombara-Roma e una macchina, una Panda azzurra, guidata da due ventenni, uno nato nel 1999 e uno nel 2000.

Per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri, dopo i primi rilievi del sinistro, dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. La Panda con a bordo i due ragazzi proveniva da Roma, mentre il Cotral viaggiava in direzione della Capitale.

L’impatto è stato fatale per i due giovani, probabilmente di Tivoli, morti sul colpo, tanto che i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.





Fonte