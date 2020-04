Croce Rossa e Caritas sono i due organismi cui verrà versato il frutto della raccolta fondi promossa da 25aprile2020.it, la piattaforma lanciata dal fondatore di Slow Food Carlin Petrini e già sottoscritta da migliaia di persone. Sul sito il countdown certifica che la raccolta sta andando bene. L’economista Tito Boeri è stato incaricato di gestire la destinazione del denaro.

Boeri che cosa ha significato per lei la Festa della Liberazione?

“E’ sempre stata un’occasione molto importante in famiglia. Era il giorno in cui i miei genitori raccontavano cose di cui solitamente non amavano parlare. Certo, mio padre interveniva ad eventi pubblici. Ma delle sue esperienze preferiva parlarne con chi le aveva vissute insieme a lui. Era stato comandante di una brigata partigiana in val d’Ossola. Mia madre era una staffetta partigiana. Insomma la resistenza era stata un’esperienza importante in casa nostra. Forse anche per questo al liceo non mi sono mai perso un corteo del 25 aprile “.

State rispettando i vostri obiettivi di raccolta solidale?

“Direi di sì. Ci eravamo riproposti di raccogliere circa 300 mila euro e siamo sulla buona strada”.

Chi sono i donatori?

“Colpisce, accanto alle grandi donazioni, il numero molto elevato dei moltissimi piccoli donatori. Tutti insieme danno il senso di una partecipazione corale alla nostra iniziativa”.

Perché avete scelto la Caritas e la Croce Rossa come destinatari dei fondi?

“Perché sono due organismi molto radicati sul territorio. La Croce Rossa ha 1.400 punti di presenza nella Penisola, oltre 150 mila volontari e assiste ogni anno circa mezzo milione di persone. La Caritas è capillarmente presente in tutte le parrocchie italiane. Sono due organismi, non gli unici, che si preoccupano di chi in questa emergenza rischia di non avere voce: i senza fissa dimora e le persone senza alcun reddito”.

Come mai sono oggi più in difficoltà?

“Per una serie di motivi. Innanzitutto chi chiedeva la carità nelle strade ha perso la sua principale fonte di reddito. Poi nelle stesse organizzazioni del terzo settore molti volontari erano anziani, che oggi sono i primi a restare chiusi in casa. Infine c’è un terzo motivo, comprensibilissimo e giustificabilissimo, ma che costituisce un problema: molte persone in queste settimane scelgono di donare soprattutto agli ospedali che sono il luogo dove più forte è l’emergenza. Questo priva le associazioni del terzo settore di una parte delle loro entrate”.

Le associazioni del Terzo settore sono molto numerose in Italia. Distribuirete anche a loro?

“Sappiamo che ci sono numerose altre associazioni che stanno facendo un lavoro fantastico in queste settimane. Ma non potevamo correre il rischio di polverizzare le donazioni. Abbiamo scelto le due più grandi che hanno anche una consolidata esperienza. Da anni Caritas e Croce Rossa distribuiscono pacchi alimentari con i loro volontari, assistono le persone senza fissa dimora, sono vicini alle persone anziane”.

Quando terminerete la raccolta?

“All’inizio pensavamo di chiuderla il 25 aprile. Ma visto l’andamento pensiamo di chiudere a fine mese”.







