Titanic, il film di James Cameron del 1997, dura circa tre ore ed un quarto ma nella realtà sarebbe dovuto durarne ben una in più. In fase di montaggio, però, molte scene sono state rimosse e con loro anche alcuni personaggi che nella pellicola originale non abbiamo conosciuto (o abbiamo solo intravisto).

Fra loro c’è Helen, una giovane biondina norvegese della terza classe che si innamora di Fabrizio, il migliore amico di Jack. Helen e Fabrizio, purtroppo, moriranno entrambi durante il naufragio, ma questa love story vive solo nei contenuti speciali del DVD.

Le scene tagliate del film Titanic sono in tutto ventinove: alcune durano solo pochi secondi, mentre altre – come quelle che testimoniano la storia fra Fabrizio ed Helen – sono un po’ più lunghe. Tagliate anche molte scene romantiche fra Jack e Rose come l’avvistamento di una stella cadente quando erano sul ponte della terza classe, un bacio che si sarebbero scambiati nel locale delle caldaie ed una confidenza fatta poco prima dell’iconica scena dello sputo nell’oceano da parte di Rose.

«Tutti pensano che io debba essere come un fiorellino delicato ma non sono così – dice Rose – Sono forte come un cavallo e queste mani sono fatte per il lavoro!»

Tagliate via anche alcune scene drammatiche come la morte di Cora, la scelta di morire insieme di due anziani sposati da 40 anni ed il tentativo di un uomo di rubare a Rose la tavola di legno dove si era posizionata una volta caduta nell’oceano.

Titanic, la scena tagliata del finale alternativo

James Cameron ha girato anche un finale alternativo con l’anziana Rose che getta il Cuore dell’Oceano in presenza degli altri e non da sola, come invece abbiamo visto.



Tutte queste scene cancellate (ed altre molto brevi) sono contenute nel dvd dell’edizione speciale di Titanic pubblicata nel 2012.