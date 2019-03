Tiromancino e Tiziano Ferro, Per me è importante: il video del nuovo singolo del gruppo di Federico Zampaglione.

I Tiromancino incontrano Tiziano Ferro nella nuova versione di Per me è importante. Questa seconda vita della splendida e celeberrima ballata del gruppo di Federico Zampaglione è in uscita l’8 marzo 2019, e si preannuncia come una delle canzoni più emozionanti di questo primo trimestre musicale.

L’annuncio è stato dato da Zampaglione sui suoi social. Oltre al brano uscirà presto anche un video ufficiale che, a detta del leader della band romana, è venuto proprio bene.

Tiromancino e Tiziano Ferro, Per me è importante: il video

Il nuovo duetto sulle note di Per me è importante andrà a ricalcare l’intimità della versione originale, contenuta nell’album In continuo movimento del 2002. Anche in questo caso si tratta di una delle cover del disco Fino a qui, uscito nell’ottobre 2018.

La scelta della data d’uscita, tra l’altro, non è casuale. Anzi, sottolinea Zampaglione che si tratta di un romantico omaggio a tutte le donne. In attesa di poter godere del nuovo video, ci rivediamo quello della versione originale di Per me è importante:

Tiromancino e Tiziano Ferro: un rapporto di stima reciproca

Nel dare l’annuncio di questo nuovo entusiasmante duetto, Federico Zampaglione ha sottolineato quanta stima abbia nei confronti di Tiziano Ferro, con parole davvero eloquenti: “Amo da sempre TZN, che per me è senza ombra di dubbio uno degli artisti più carismatici, talentuosi e creativi, non solo in Italia ma in generale“.

Un attestato di stima che sarà certamente contraccambiato dal cantante di Latina. D’altronde, già al momento dell’uscita del disco Tiziano aveva sottolineato che dividere con il gruppo romano una canzone come Per me è importante è stato un vero onore. Chissà che tutto questo non porti a qualche nuova collaborazione anche in futuro…