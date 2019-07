Titolo: Tirocinio per Studio di Consulenza del Lavoro



Azienda: Enforma



Descrizione: DESCRIZIONE Ricerchiamo per noto studio professionale di CONSULENZA DEL LAVORO di Martellago, uno/a tirocinante… affiancamento al tutor, si occuperà di: – consulenza in materia di lavoro; – amministrazione del personale; – inquadramento…

Luogo: Martellago, Venezia