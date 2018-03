Titolo: Tirocinio HR – Agenzia per il Lavoro



Azienda: ADHR Group



Descrizione: ADHR Group S.p.A. – Agenzia per il lavoro, ricerca per supporto allo staff della filiale di Seregno (MB) una risorsa… l’iscrizione a Garanzia Giovani. Sede di lavoro: Seregno (MB) Durata dello Stage: 6 mesi – E’ prevista un’indennità pari…

Luogo: Lombardia