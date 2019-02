Titolo: Tirocinio aiuto commesso – Unieuro Megliadino (PD)



Azienda: Unieuro



Descrizione: Nell’ottica di far crescere gli addetti vendita di domani, ricerchiamo UN TIROCINANTE per il punto vendita di Megliadino (PD), cui offriamo uno sfidante percorso di formazione. La risorsa, in affiancamento allo Store Manager, seguirà un per…

Luogo: Padova