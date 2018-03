Titolo: Tirocinante in Psicologia del Lavoro o Scienze della Formazione



Azienda: Studio Pavan



Descrizione: Studio di consulenza, operante nell’ambito delle risorse umane, ricerca un/a tirocinante in psicologia del lavoro…. Il candidato ideale è un laureando o laureato in psicologia del lavoro o in scienze della formazione triennale o specialistica…

Luogo: Veneto