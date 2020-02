Andreoli sogna Tokyo 2020: “Possiamo centrare il pass”

– Era una delle stelle più attese e non ha tradito le aspettative. Tatiana Andreoli, vincitrice dei Giochi Europei 2019 a Minsk e punta di diamante della Nazionale di tiro con l’arco (a dicembre si era messa al collo l’argento al “Roma Archery Trophy”, tappa delle Indoor Series, cedendo solo allo spareggio per questione di millimetri alla numero uno al mondo, la sudcoreana Kang Chae Young), ha infatti centrato l’en plein nei padiglioni B5-D5 di RiminiFiera, teatro prima del 6° “Italian Challenge” e poi dei 47esimi Campionati Italiani indoor. In divisione arco olimpico la 21enne atleta torinese (è nata a Venaria Reale il 1° gennaio 1999) si è imposta nella gara a coppie internazionale con record di iscritti (520) al fianco del bolognese Federico Musolesi, suo compagno anche al di fuori dello sport (i due vivono al Centro federale di Cantalupa e si allenano regolarmente insieme), poi nella seconda giornata si è aggiudicata il titolo tricolore di classe senior, per chiudere in bellezza laureandosi campionessa assoluta. Si tratta del secondo scudetto dopo quello del 2018 per la Andreoli (Fiamme Oro), che in finale ha battuto per 6-4 la compagna di Nazionale Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia).

Un tris vincente accompagnato dai complimenti del presidente federale Mario Scarzella, presente in riva all’Adriatico insieme agli altri membri del Consiglio. “Stanno continuando a dimostrare tutte le loro qualità questi giovani atleti, attesi da una stagione molto lunga e con una serie di appuntamenti importanti”, le parole del massimo dirigente Fitarco, con riferimento alle prossime sfide che attendono gli azzurri delle frecce. Già staccati i due pass individuali che valgono anche per il mixed team, l’Italia cercherà di conquistare anche le carte olimpiche per Tokyo 2020 per le squadre maschile e femminile: tre posti per ciascun ambito saranno in palio nella prova di Coppa del Mondo a Berlino, in giugno. “Stiamo lavorando per avere una squadra unita e vincente – sottolinea la Andreoli, che ha cominciato a tirare con l’arco a 10 anni seguendo le orme della sorella e ora sogno l’esordio a cinque cerchi -. Sono la prima a pensare che è importante sostenersi e che attraverso l’unione riusciremo a limitare gli errori o le debolezze. Dobbiamo creare una squadra che faccia gruppo e possiamo arrivare lontano. Abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci. Le avevamo già al mondiale ma è andata male. Ora abbiamo il tempo per lavorarci e ritentare: voglio essere in Giappone la prossima estate”.

Gli altri campioni italiani assoluti

La spettacolare linea di tiro lunga quasi 200 metri (130 paglioni per i bersagli uno accanto all’altro) ha ospitato a RiminiFiera oltre 900 arcieri in rappresentanza di 226 Società provenienti da tutte le regioni, con ragazzi e ragazze delle categorie giovanili e i master di tutta la Penisola accanto a campioni iridati e atleti della Nazionale olimpionici, una delle peculiarità – non comune ad altre discipline sportive – dell’evento organizzato dalla società Arco Club Riccione (in testa il presidente Raimondo Luponetti e il segretario Andrea Bertolino) in sinergia con il comitato regionale Fitarco presieduto da Lorenzo Bortolamasi. Dopo le qualifiche, sono state le sfide ad eliminazione diretta ha decretare i campioni individuali e a squadre assoluti. David Pasqualucci è il nuovo campione italiano dell’arco olimpico: l’arciere dell’Aeronautica Militare si è imposto 7-1 nella finale contro il giovane atleta di casa Francesco Gregori (Arco Club Riccione), nel giro della nazionale junior, e si porta a casa il secondo titolo in carriera. Primo scudetto assoluto compound per Marco Bruno (Arcieri Volpiano), che con una finale quasi perfetta supera 149-145 Alex Boggiatto (Arcieri Collegno): per il nuovo campione una sfida con tutti “10” e un solo “9”. Tra le donne Irene Franchini si aggiudica per 144-138 il duello con Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) tra due delle big della Nazionale, con l’arciera delle Fiamme Azzurre per la seconda volta sul tetto d’Italia. Medaglia d’oro in rimonta nell’arco nudo per Mauro Marchelle (Arcieri Saccisica) che prevale per 6-4 su Alessio Noceti (Arcieri delle Alpi) e si prende il primo tricolore della sua carriera. Primo successo anche per Eleonora Meloni che conquista il titolo italiano arco nudo femminile: la giovane portacolori degli Arcieri Uras, già campionessa d’Europa tiro di campagna, vince 6-4 la finalissima contro Cinzia Stazzoni (Ypsilon Arco Club).

I titoli tricolori a squadre

Oro nell’arco olimpico maschile per il giovanissimo trio del Mirasole Città di Opera che vince il titolo con gli Junior Nardon e Pasta e l’Allievo Ruffino Sancataldo, in totale 49 anni in tre. I lombardi superano in finale 5-3 gli Arcieri Città di Terni (Boccialoni, Deciantis, Santi). Primo gradino del podio femminile per gli Arcieri Torrevecchia, che bissano il successo dell’anno scorso e vincono il terzo titolo italiano della loro storia grazie alle frecce di Rebagliati, Mandia e della giovane Allieva D’Errico. La società capitolina fa sua per 5-3 la finale contro gli Arcieri Iuvenilia (Andreoli, Libertone, Rolando). Terzo titolo di fila nel compound maschile per i lombardi degli Arcieri Solese (Amantia, Della Stua, Leotta) che battono 234-230 gli Arcieri Decumanus Maximus (Ongaro, Pettenazzo, Sartorello). Oro al femminile per gli Arcieri del Torresin Oderzo, che con un terzetto giovanissimo formato dalle Junior Bazzichetto, Moccia e dalla Allieva Perinotto piegano allo shoot off 228-228 (27*-27) gli Arcieri delle Alpi (Franchini, D’Agostino, Peracino). Per le venete è il primo titolo assoluto compound. Secondo titolo in tre anni nell’arco nudo per i toscani delle Frecce Apuane (Basteri, Bruni, Rappelli) che dopo il Tricolore del 2018 ritornano sul trono d’Italia battendo 6-2 il Medio Chienti (Bianchini, Diomedi, Feliziani). Parla toscano anche la prova femminile, con il quinto titolo italiano a squadre per le portacolori degli Arcieri Città di Pescia che si prendono una finale bellissima contro le capitoline dell’Arco Sport Roma. Bacin, Pennacchi e Sacchetti si aggiudicano la sfida contro Fantini, Papa e Rufo alle frecce di spareggio 5-4 (25-23).

Giusy Versace ospite d’onore a RiminiFiera

Nella giornata delle finali assolute è arrivata a Rimini anche Giusy Versace, stella dello sport paralimpico e parlamentare della Repubblica. La finalista sui 200 metri alle Paralimpiadi di Rio 2016 ha espresso il suo entusiasmo per questo suo primo contatto con il tiro con l’arco: “è stata un’esperienza bellissima guardare da vicino questa incredibile linea di tiro. E’ una disciplina che ho sempre seguito anche con la mia Onlus Disabili No Limits, ma ora per la prima volta ho preso in mano un arco ed è uno sport davvero affascinante in cui ci vuole non solo concentrazione e precisione ma anche tanta forza. Ho visto tirare insieme atleti paralimpici e normodotati in un campionato assoluto, è qualcosa di straordinario, un messaggio bellissimo per tutto lo sport”.