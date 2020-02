Quanti big a sfidare Frangilli, campione in carica

In migliaia, armati di arco e di frecce, stanno per invadere Rimini ma in maniera pacifica. I migliori arcieri della Penisola sono pronti infatti a darsi appuntamento in riva all’Adriatico: da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, ipadiglioni B5-D5 di RiminiFiera ospiteranno la 47esima edizione dei Campionati Italiani indoor e il 6° “Italian Challenge”, gara internazionale a coppie miste che fa da preludio alla grande rassegna tricolore. Sulla linea di tiro (130 paglioni allestiti per i bersagli) nell’evento organizzato dalla società Arco Club Riccione, con in testa il presidente Raimondo Luponetti e il segretario Andrea Bertolinoin sinergia con il comitato regionale Fitarco presieduto da Lorenzo Bortolamasi, saranno protagonisti centinaia e centinaia di arcieri di tutte le età, dai Ragazzi fino ai Master passando per le stelle azzurre della disciplina, entusiasti di gareggiare uno accanto all’altro, come non capita praticamente in nessun altro sport.

Nell’arco olimpico a sfidare il campione in carica Michele Frangilli (Aeronautica Militare), salito per la nona volta sul primo gradino del podio indoor, ci saranno quasi tutti gli azzurri inseriti nei Gruppi Nazionali Olimpici, dagli avieri Marco Galiazzo, Marco Morello, David Pasqualucci e Luca Melotto, ai più giovani Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca) e Matteo Canovai (Arcieri Augusta Perusia), fino ad arrivare agli specialisti dell’indoor Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre) e Matteo Fissore (Malin Archery Team). Nel femminile oltre ad Elena Tonetta, vincitrice del 2019 (successo arrivato dieci anni dopo l’ultimo titolo indoor della sua carriera), occhi puntati sulle azzurre Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), e le titolari alle ultime due Olimpiadi Pia Lionetti (Aeronautica Militare), Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) e Jessica Tomasi (Aeronautica Militare). Tra i qualificati nelle classi giovanili figurano poi tutti gli azzurrini, intenzionati ad impensierire i big con l’intenzione di accelerare il ricambio generazionale.

I pretendenti al titolo in compound e arco nudo

Hanno raggiunto i punti utili alla qualificazione ai Campionati Italiani Indoor anche tutte le stelle del compound. Al maschile il campione in carica Arcangelo Borruso (Arcieri Del Roccolo) dovrà difendere il proprio trono dalle insidie degli azzurri Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Federico Pagnoni (Arcieri Montalcino), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e poi ancora da Valerio Della Stua (Arcieri Pol. Solese), reduce dall’argento al Roma Archery Trophy, Viviano Mior (Kosmos Rovereto), Alex Boggiatto (Arcieri Collegno) e Fabio Ibba (Arcieri Cormòns), senza dimenticare il campionissimo di Campagna e 3D Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), sempre più a suo agio con il compound in mano nelle competizioni indoor. Tra le donne gli occhi di tutti saranno puntati sulle più volte titolari in Nazionale Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), che dodici mesi fa ha messo le mani sul quinto scudetto, Anastasia Anastasio (Marina Militare), Sara Ret (Arcieri Cormons), Irene Franchini (Fiamme Azzurre). Come per l’olimpico, anche nel compound sono tra i qualificati tutti gli arcieri delle Nazionali Giovanili. Nell’arco nudo spiccano le presenze di quegli arcieri che ogni anno portano l’Italia in cima al podio delle competizioni internazionali Campagna e 3D. Tra i tanti grandi nomi qualificati per Rimini spiccano Daniele Bellotti (Arcieri Fivizzano), Eric Esposito (Arcieri Audax Brescia), Alessio Noceti (Arcieri Delle Alpi) al maschile, e Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Chiara Benedetti (Arcieri Eugubini), Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè) in campo femminile. Per loro la concorrenza arriverà non solo dalla classe Senior ma dagli agguerritissimi Master, presenti anche nel ricurvo e nel compound, e dai giovani, con in testa la campionessa a sorpresa della passata edizione Sara Caramuscia (Arcieri Amici Di Reno).

I nazionali paralimpici impegnati a Dubai

Non ci saranno invece i pezzi da novanta della Nazionale Para-Archery, tra cui Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre), Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo), Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) e Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre), perché impegnati in contemporanea a Dubai nella prima trasferta internazionale del 2020 della Nazionale. Le squadre campioni in carica sono: Arcieri Iuvenilia e Arcieri Torrevecchia nell’arco olimpico, Arcieri Solese e Arcieri Torrevecchia per il compound, gli Arcieri del Sole e il Cus Roma nell’arco nudo.

Italian Challenge mixed team da record di iscritti

Ad aprire l’intensa tre giorni di competizioni sarà venerdì 21 febbraio il 6° Italian Challenge, gara mixed team iscritta a calendario internazionale World Archery – questa specialità farà il suo esordio proprio alle Olimpiadi di Tokyo, fra cinque mesi – che ha fatto di nuovo centro riuscendo ancora una volta nell’impresa, tutt’altro che scontata, di abbinare quantità a qualità e contenuti tecnici. Sarà infatti un’edizione record, avendo raggiunto già da qualche giorno i 520 iscritti (ad abbattere il numero record di cinquecento partecipanti dello scorso anno). Molte sono quindi le coppie da tenere d’occhio nel ricurvo, ad iniziare da quella formata da Marco Morello e Chiara Rebagliati, finalisti nel 2019 quando si imposero Marco Seri e Annalisa Agamennoni, binomio del Medio Chienti. Non nasconde le proprie ambizioni anche il mixed team formato da Tatiana Andreoli (argento al “Roma Archery Trophy” di dicembre, tappa delle Indoor Series) e il bolognese Federico Musolesi, presente e futuro della Nazionale, che vivono al Centro federale di Cantalupa e si allenano regolarmente insieme. I pretendenti a un ruolo di primo piano, comunque, non mancano, dai fratelli Claudia e Massimiliano Mandia, entrambi nazionali (Claudia è reduce dal 4° posto individuale nelle Finali Indoor Series di Las Vegas), vincitori nell’edizione 2017 e bronzo l’anno successivo, al duo Lucilla Boari, titolare alle Olimpiadi di Rio 2016 e candidata a quelle di Tokyo 2020 dopo che l’estate scorsa ha ottenuto per l’Italia il pass individuale femminile vincendo l’oro nel mixed team con Mauro Nespoli ai Giochi Europei di Minsk, e Simone Guerra, junior che fa parte della Scuola federale, recente protagonista nella tappa Indoor Series a Nimes. O ancora i binomi Tanya Giaccheri-Mark Mikhylovskiy, David Pasqualucci al fianco della estone Reena Parnat, mentre sognano il colpo grosso gli azzurrini reduci dal raduno della Nazionale junior di arco olimpico a Rovereto, tra cui le coppie Matteo Balsamo-Karen Hervat, Elia Biscardo-Elisa Ester Coerezza e Francesco Gregori (padrone di casa)-Aiko Rolando.

Quante coppie mirano al bersaglio grosso

Linea di tiro con tanti grandi interpreti anche nella specialità compound dove tra le squadre iscritte spicca quella formata da Andrea Leotta e Marcella Tonioli. La concorrenza per loro sarà comunque di alto livello con coppie del calibro di Bazzichetto-De Angeli, Anastasio-Brunello, Roner-Fregnan, Ibba-Ret, Bruno-Spano e Franchini-Seimandi, vincitori lo scorso anno (superando in finale allo spareggio proprio Ibba-Ret). Interessante anche la gara di arco nudo con alcuni azzurri in campo, tra questi Daniele Bellotti e Cinzia Noziglia, intenzionati a ripetere il successo colto nella precedente edizione dell’Italian Challenge battendo nella finalissima Ferruccio Berti ed Elisa Passiatore, Pittaluga-Vannini, e la famiglia Carrasco che schiererà Anna e Francesco.