Tir si ribalta sull'A1: chiuso tratto Roma-Orte

(Foto Vigili del Fuoco)

Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l’allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa sapere Autostrade per l’Italia, trasportava bombole di acetilene e ossigeno. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente. Sul posto, dove sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione V Tronco di Fiano Romano, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e Autostrade registra un chilometro di coda verso Firenze e tre chilometri verso Roma.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, Autostrade consiglia di percorrere la strada statale 675 verso Viterbo, quindi immettersi sulla strada statale 2 Cassia verso Roma. Agli utenti provenienti da Sud e diretti verso Firenze, dopo l’immissione obbligatoria sulla Diramazione Roma Nord, Autostrade consiglia di immettersi sul grande raccordo anulare verso Civitavecchia e successivamente percorrere la strada statale 2 Cassia verso Viterbo, quindi prendere la strada statale 675 verso Orte dove rientrare in autostrada verso Firenze.