Lo scorso settembre Maria De Filippi ha fatto arrivare in studio a Uomini e Donne un nutrizionista, che ha pesato Tina Cipollari. La bilancia in quell’occasione ha segnato 84 kg e l’opinionista ha detto di voler arrivare a 64 kg prima delle vacanze di Natale.

“La puntata inizia con Tina su una bilancia e Maria introduce per lei una nutrizionista perché Tina vuole dimagrire di 20kg entro Natale. La bilancia segna 84 kg, mentre Gianni ne pesa 75”.

Ieri durante l’ultima registrazione del Trono Over Tina Cipollari si è pesata per aggiornare il pubblico sull’andamento della sua dieta. In due mesi di sacrifici la vamp ha perso ben 10 kg arrivando a pesare 74 kg. Un grande risultato, anche se non sarà semplice arrivare a 64 kg prima di Natale.

“Oggi si è registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. – riporta il vicolo delle news – Tina è entrata in studio e finalmente si è pesata di nuovo ed è arrivata a quota 74 kg”.

Dottore Lemme beccati sti spicci.



Tina Cipollari nel 2016 pesava 96 kg.

La bilancia è entrata spesso nello studio di Uomini e Donne. Nel 2016 l’opinionista aveva deciso di pesarsi pubblicamente e in quell’occasione aveva dichiarato di essere 96 kg. Erano i tempi del famoso “ballo della panza”.

“E per non farsi mancare nulla, oltre a mangiare due o tre pasticcini di seguito, Tina chiede anche di avere la bilancia e si pesa in studio. Gemma accetta di pesarsi: per lei sono 60 i chili. Tina invece dice di essere dimagrita: pesa infatti 96 kg mentre fino a pochi giorni fa ne pesava 102”.