Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono ufficialmente lasciati da circa due anni e nonostante l’amore sia scemato da parte di entrambi, l’affetto è rimasto ed anche poco prima dell’inizio del Grande Fratello l’opinionista di Uomini e Donne ha mandato un messaggio su WhatsApp all’ex marito per augurargli buona fortuna.

Ieri sera, dopo l’eliminazione di Ambra Lombardo, Tina Cipollari ha scritto su Instagram un post ironico allegato alla colonna sonora Se Mi Lasci Non Vale di Julio Iglesias: “Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa (nome messo fra virgolette, ndr) ma soprattutto per te Kikò. A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore“.

Il post è stato mostrato in diretta a Kikò che ha reagito con ironia mettendosi a ridere, ma poco dopo – al termine della diretta, durante la cena – l’hair stylist ha commentato “Che paracu*a che è stata Tina, una grande! Una grande paracu*a“, detto sempre con il sorriso sulle labbra,