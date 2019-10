Sono passati quasi 10 anni da quando Gemma Galgani è approdata alla corte di Kween Mary e non si contano le litigate che ha avuto in studio con Tina Cipollari. Nelle ultime stagioni di Uomini e Donne le due protagoniste del programma si sono dette di tutto e in diverse occasioni è dovuta intervenire Maria De Filippi per calmare gli animi.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo, Tina Cipollari si è giustificata raccontando quello che farebbe Gems dietro le quinte di Uomini e Donne. Stando al racconto della storica opinionista, la Galgani a telecamere spente pare che la chiami “cicciona”.

“Pace con Gemma? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha e quello che le dico. – racconta Tina Cipollari al settimanale di Riccardo Signoretti – Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità. Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con

qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori.

Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”.