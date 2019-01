Quanto guadagna Tina Cipollari a Uomini e Donne? Qual è la cifra che ha scritto nel contratto che ormai la lega a Fascino di Maria De Filippi da oltre un decennio? Purtroppo nessuno lo sa. Tranne il suo commercialista, ovviamente.

Ieri pomeriggio l’ex tronista Rossella Intellicato, durante un duro sfogo contro la Cipollari, ha svelato che il suo cachet ammonterebbe a circa 5000 euro al mese, ma potrebbe essere di più, come di meno.

Cifra che potrebbe essere stata in qualche modo confermata dal portale Fidelity House che tempo fa ha fatto i conti in tasca ai protagonisti di Uomini e Donne.

“La cifra pagata a Tina Cipollari e Gianni Sperti ammonterebbe a 1000 / 2000€ per ogni registrazione. Sembra anche che questa cifra venga giustificata dal fatto che ai corteggiatori e ai tronisti dello show non venga corrisposta una paga, ma solamente un rimborso spese per i costi di viaggio. Il budget dunque è tutto per gli opinionisti, Gianni e Tina che ormai risultano essere una presenza fissa a tutti gli effetti.”