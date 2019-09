Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Tina Cipollari appena entrata in studio ha confessato a Maria De Filippi il desiderio di dimagrire 20 kg prima di Natale. Kween Mary ha fatto arrivare un nutrizionista con una bilancia. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono pesati, il risultato è stato 75 kg per lui e 84 per lei.

In pochi mesi quindi l’iconica opinionista dovrà arrivare a 64 kg, un’impresa non facilissima.

Uomini e Donne: Tina Cipollari e il Trono over – anticipazioni

“La puntata inizia con Tina su una bilancia e Maria introduce per lei una nutrizionista perchè Tina vuole dimagrire di 20kg entro Natale. La bilancia segna 84 kg, mentre Gianni ne pesa 75. Ad un certo punto è la volta di Gemma che elimina immediatamente Cristiano, il corteggiatore della scorsa settimana. – anticipazioni de il vicolo delle news – Rimangono, quindi, tre corteggiatori per lei, che sono: Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. Con Pietro c’e’ stato un incontro nei dintorni di Napoli, poche intimita’, degli abbracci ma niente di che . Gli altri due corteggiatori potranno incontrare la dama torinese a Torino nei prossimi giorni. Gemma parteciperà anche alla prima sfilata della stagione. Il tema è: la più seducente del reame.”

Tina Cipollari si era pesata anche qualche anno fa…

Tina pesa 96kg??????

Solo le tette ne pesano 20,ma mi sembra assurdo!#uominiedonne — Olty (@Olty86) February 17, 2016

Tina che pesa 100 kg mi ha sconvolto #uominiedonne — Tacchino al Carrie🦃 (@andoniopre) February 17, 2016

