A maggio, mentre nasceva la storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, Tina Cipollari lanciava shade in una sua intervista.

“L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del Grande Fratello. Dentro probabilmente è tutto amplificato. Non ho provato gelosia. Ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera. Perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari.

Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina.”