Lunedì sera in diretta al Grande Fratello 16 Kikò Nalli e Ambra si sono baciati e Tina Cipollari ha subito commentato l’accaduto su Instagram: “Fosse la volta buona“.

A quanto pare però l’opinionista di Uomini e Donne stava solo scherzando, perché in un’intervista rilasciata al settimanale Sono ha fatto un altro tipo di dichiarazione. Tina Cipollari ha detto di non aver provato gelosia, ma che per lei è stato comunque strano vedere Kikò alle prese con un’altra donna. Non è mancata nemmeno una frecciatina finale rivolta ad Ambra.

“L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del Grande Fratello è tutto amplificato. Non ho provato gelosia. Ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari.

Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina.”

Anche il figlio di Tina Cipollari e Kikò non sembra credere in questa storia d’amore.

“Di Ambra penso che sia una grande stratega. Lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei. Lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità. Non mi sbaglio, perché invece di farlo dopo che è uscita, non poteva farlo prima. Mi dispiace ma ti sbagli di grosso”.

Kikò si sfoga col #GrandeFratello #GF16 dopo il bacio con Ambra: l’ex di Tina Cipollari è pensieroso. Nel frattempo Ambra parla dell’ex: “Marco non l’ha presa benissimo. Soffre da uomo innamorato, ma io ribadisco che ero convintissima del suo sentimento per lui all’inizio” pic.twitter.com/TmxaibCiVa — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) 2 maggio 2019

Fonte: FanPage, IsaeChia