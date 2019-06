Nelle ultime settimane diverse testate hanno riportato il rumor secondo il quale Tina Cipollari sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4. Personalmente non c’ho creduto nemmeno per un istante. Un pilastro di uno dei programmi di Maria De Filippi che parte per più mesi al GF Vip? Illusi.



“Secondo diverse fonti, tra le possibili concorrenti a far parte della quarta edizione del programma ci sarebbe al primo posto l’opinionista più divertente e stravagante della principale rete Mediaset, ovvero Tina Cipollari. – hanno scritto su Blasting News – Tina infatti sarebbe stata contattata anche negli anni precedenti e quest’anno nell’edizione nip tra il cast vi era anche il suo ex marito Kikò Nalli.”

Ieri è arrivata la diretta interessata a smentire questa notizia. Tina Cipollari ha risposto ad un fan e ha detto che non andrebbe al GF Vip nemmeno sotto tortura.

“Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei”.

Scordiamoci quindi Tina Cipollari, Gianni Sperti o Gemma Galgani. In compenso io mi auguro che gli autori riescano a convincere Karina Cascella, anche se lei sogna di fare l’opinionista della versione classica del reality.

VI IMMAGINATE QUANTO SAREBBE SPLENDIDO UN #GFVIP CON LA CIPRIANI, ELETTRA LAMBORGHINI, LOREDANA BERTÈ E TINA CIPOLARI? ✈️ #GF16 pic.twitter.com/eh5qKh3LZk — Francesco 🥤 (@Frances66670112) 19 maggio 2019

Ma vi immaginate al prossimo #gfvip tina cipollari no vabbè io volo 😂 #GF16 — Molli ∞ (@__FreeGirl__) 29 aprile 2019