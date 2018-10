Timothée Chalamet – a cinque mesi dai baci con l’italiana Marta Pozzan – sembrerebbe aver messo la testa a posto fidanzandosi con una sua collega: l’attrice Lily-Rose Depp.

Timothée a quanto pare sembrerebbe avere un debole per le figlie d’arte, dato che Lily-Rose Depp è la figlia di Johnny Depp e la sua ex fidanzata celebre, Lola Ciccone, è figlia di Madonna.

Tim e Lily si sono conosciuti sul set di The King, film per Netflix, ed a quanto pare ora sarebbero inseparabili, come dimostrano queste foto.





Lily-Rose Depp and @RealChalamet spotted walking arm in arm today in the streets of NYC. (1/10/18) [ig lchalamett] pic.twitter.com/jrcRQ6u0k6 — Timothée Chalamet Stuff (@TimotheeStuff) 1 ottobre 2018

goodnight to lily rose depp and timotheè chalamet only pic.twitter.com/gRO2lGQIOk — savina (@savimrtnz) 1 ottobre 2018

lily rose depp and timothée chalamet might be dating i never thought i’d see my two faves collide im here for this pic.twitter.com/rHC10WFg8t — spooky aly (@alyannapfleider) 1 ottobre 2018