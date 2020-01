Going Electric, il biopic su Bob Dylan: sarà Timothée Chalamet a interpretare il Menestrello della musica folk.

Going Electric è il titolo del biopic che ricalcherà la vita del grande Bob Dylan. Il film, messo in produzione da Fox Searchlight, è già in lavorazione, e adesso si conosce anche il nome dell’attore chiamato a vestire i panni del protagonista.

Ecco tutti i dettagli sulla pellicola che racconterà la vita del cantautore vincitore di un Premio Nobel.

Timothée Chalamet sarà Bob Dylan

A interpretare il Menestrello è stato scelto, secondo quanto riferito da Deadline, Timothée Chalamet, attore conosciuto dal pubblico italiano soprattutto per aver interrpetato Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

Per il momento non si conoscono altri dettagli sul cast che prenderà parte alle riprese, anche se è trapelato che vi dovrebbe far parte anche Jeff Rosen, storico produttore e manager di Bob.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bobdylan/

Going Electric, il biopic su Bob Dylan

Il nuovo film dedicato alla figura immensa di Dylan dovrebbe trattare la prima parte della sua carriera. Il titolo è infatti ripreso dalla sua esibizione al Newport Folk Festival del 1965, un concerto passato alla storia per essere stato il primo della sua tanto vituperata svolta ‘elettrica’.

Alla regia dovrebbe esserci James Mangold, cineasta che ha già lavorato in pellicole di carattere biografico, avendo diretto Walk the Line, pellicola dedicata a Johnny Cash, interpretato da Joaquin Phoenix.

Going Electric non sarà comunque il primo film sulla vita di Dylan, che nel 2007 è stato protagonista anche del lungometraggio I’m Not There diretto da Todd Haynes e Oren Moverman.

Di seguito l’audio ufficiale di Hurricane, uno dei brani più apprezzati della carriera di Bob Dylan:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bobdylan/