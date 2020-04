Nell’ultima puntata di Amici Nicolai è stato il primo alunno ad essere eliminato e tutti i prof e i giurati si sono alzati in piedi, tutti a parte Timor Steffens e la suprema, Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha bacchettato la maestra di danza, colpevole – secondo Kween Mary – di non aver reso il giusto omaggio al ballerino e di non essere stata educata.

Ieri sera Timor ha risposto all’attacco della sanguinaria con una serie di storie in cui ha detto che lui non se l’è sentita di alzarsi e che le standing ovation vanno meritate.

“Adesso parlerò del momento ‘standing ovation’ successo durante la puntata’. Il rispetto è guadagnato e non dovuto. Il concetto di standing ovation per me:

La standing ovation è una forma di applauso in cui i membri di un pubblico seduto dopo aver visto delle esibizioni straordinarie sentono il bisogno di alzarsi e applaudire.

Le standing ovation sono considerate un onore speciale.

Fondamentalmente è qualcosa che ti stai guadagnando. Se io faccio una standing ovation significa che ho molto rispetto per te o una vera ammirazione che viene dal profondo del cuore per te e per le tue prestazioni sul palco. Io non fingo, non recito, mai!”.

Ok, il prossimo anno Timor e Alessandra…



Dopo questa Timor non lo rivediamo più ad Amici ma meglio così, meglio per lui.

Coerente e vero fino all’ultimo che non si piega all’ipocrisia della De Filippi

Un grande già da quando non aveva messo nessun post paraculo post uscita di Valentin

Sto circo non lo merita 🤡#Amici19 https://t.co/3glt0IBzEK — vintageaddicted (@cestlaviemacher) April 4, 2020

Maria poi mi spieghi perché Timor si doveva alzare e applaudire per il discorso inutile e recitato di Nicolai. Cosa doveva applaudire? La sua grandissima e continua maleducazione? #Amici19 — 🤍 (@Sara__Stasi) April 3, 2020