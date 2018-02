Prezzo: EUR 89,99





Ogni orologio di time100 è una combinazione di gusto nobile, ricco di contenuti e squisito artigianato. time100 rendono ogni orologio sotto la guida del concetto di pursuing Perfection e produce top-elegant orologi. Quadrante rotondo e alla moda Aspetto lo rendono perfetto per abbinare diversi tipi di vestiti. Il design three-circle è sempre mutevole nelle mani di time100 people. ma l’ unica cosa che non a cambiare è l’ accuratezza e la qualità degli orologi time100.

Avviso di resistenza all’ acqua:

30 meters: livello impermeabile è solo per spruzzi d’ acqua o drizzle senza pressione.

50 meters: livello dell’ acqua è disponibile per il nuoto e lavori domestici generale.

SUGGERIMENTI:

Gli orologi non sono indossati in acqua calda o in bagno, tra cui l’ orologio impermeabile. Il volume sigillo dell’ orologio è di gomma che è facile calore all’ invecchiamento. molecole di vapore acqueo è relativamente piccolo, è facile penetrare il caso, provocando danni meccanici interni.