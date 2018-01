Prezzo: EUR 319,38





Nota:

Questo è un orologio meccanico che ha il potere speciale. e ‘normale per un orologio meccanico di 45 secondi gap al giorno.

1. Quando si sono prima di indossarlo, l’ orologio deve essere avvolti a mano e onda la mano un paio di volte, poi l’ orologio funzionare bene.

2. Dopo una lesione completa, un orologio meccanico comune può funzionare per 40 ore; un orologio di fascia alta può funzionare per 3 – 4 giorni.

3. teoria, per quanto tempo un orologio può essere eseguito quando completamente ferita può variare leggermente a causa di diversi design calibro, ma, in generale, il potere derivanti da indossare ogni giorno non è sufficiente per mantenere un orologio completamente ferita.

4. Se si può indossare l’ orologio per 8 – 10 ore con efficiente movimento del braccio in un giorno, allora sarà tenere buon tempo nel giorno successivo.

5. Se non si indossa il tuo orologio tutto il giorno o il vostro movimento del braccio non è sufficiente, allora potrebbe interrompere l’ esecuzione nel giorno successivo. Qui, “insufficiente indica che il braccio di indossare l’ orologio conserva ancora o si muove leggermente ferita, che potrebbe non avere il tuo orologio.

Avviso di resistenza all’ acqua:

30 meters: livello impermeabile è solo per spruzzi d’ acqua o drizzle senza pressione.

50 meters: livello impermeabile è disponibile per il nuoto e lavori domestici.

SUGGERIMENTI:

Nessun orologio può essere indossato in acqua calda o in bagno, tra cui l’ orologio impermeabile. Il volume sigillo dell’ orologio è di gomma che è facile calore all’ invecchiamento. molecole di vapore acqueo è relativamente piccolo, è facile penetrare il caso, provocando danni meccanici interni.