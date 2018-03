In vista della festa del papà, in esclusiva su Amazon è possibile attivare la nuova offerta TIM senza Limiti Silver. Ecco tutti i dettagli.

Attivando la nuova offerta TIM senza Limiti Silver, avrai a disposizione:

Minuti illimitati

12 GB di traffico dati

Nessun consumo di giga nelle app di chat

Tutto questo, al prezzo di 12€ al mese. Il costo di attivazione e il primo mese dell’offerta sono gratuiti in promozione. Il costo di attivazione gratuito è valido solo se mantieni attiva la linea per 24 mesi, altrimenti è previsto il recupero dello sconto per una cifra pari a 34 euro. E’ comunque previsto l’acquisto di una SIM al costo di 25€, con 20€ di traffico prepagato incluso (la cifra può essere pagata alla consegna o con carta di credito). La navigazione senza consumare giga nelle app di chat è valida solo in caso di traffico dati disponibile.

L’offerta può essere attivata cliccando qui.